NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merit Medical Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Merit Medical Systems-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Merit Medical Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Merit Medical Systems-Papier 73,50 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,361 Anteile im Depot. Die gehaltenen Merit Medical Systems-Aktien wären am 29.07.2026 109,99 USD wert, da der Schlussstand 80,84 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9,99 Prozent.

Der Börsenwert von Merit Medical Systems belief sich zuletzt auf 4,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at