Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Profitabler Merit Medical Systems-Einstieg?
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19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merit Medical Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Merit Medical Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Merit Medical Systems-Aktie 71,37 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 14,011 Merit Medical Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 85,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 204,01 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,40 Prozent erhöht.
Merit Medical Systems war somit zuletzt am Markt 5,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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