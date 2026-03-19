NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merit Medical Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Merit Medical Systems-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Merit Medical Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 56,25 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 177,778 Merit Medical Systems-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.03.2026 12 136,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 68,27 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,37 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Merit Medical Systems belief sich zuletzt auf 4,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at