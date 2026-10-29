NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merit Medical Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Merit Medical Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Merit Medical Systems-Papier statt. Der Schlusskurs der Merit Medical Systems-Anteile betrug an diesem Tag 67,26 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,868 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 370,95 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Anteils am 28.10.2026 auf 92,21 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 37,09 Prozent gleich.

Merit Medical Systems wurde am Markt mit 5,51 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at