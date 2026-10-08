Merit Medical Systems Aktie

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WKN: 882361 / ISIN: US5898891040

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Langfristige Performance 08.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merit Medical Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Merit Medical Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Merit Medical Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 24,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 40,733 Merit Medical Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Merit Medical Systems-Anteile wären am 07.10.2026 3 465,99 USD wert, da der Schlussstand 85,09 USD betrug. Damit wäre die Investition um 246,60 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Merit Medical Systems belief sich zuletzt auf 5,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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