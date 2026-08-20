Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Merit Medical Systems-Investition
|
20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merit Medical Systems von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Merit Medical Systems-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Merit Medical Systems-Aktie an diesem Tag 87,36 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merit Medical Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 1,145 Merit Medical Systems-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,29 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Papiers am 19.08.2026 auf 91,98 USD belief. Damit wäre die Investition um 5,29 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Merit Medical Systems belief sich jüngst auf 5,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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