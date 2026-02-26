Merit Medical Systems Aktie

Merit Medical Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882361 / ISIN: US5898891040

Lohnende Merit Medical Systems-Anlage? 26.02.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merit Medical Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Merit Medical Systems-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Merit Medical Systems-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Merit Medical Systems-Papier an diesem Tag bei 18,62 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investierten, hätten nun 537,057 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 25.02.2026 auf 79,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42 551,02 USD wert. Mit einer Performance von +325,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Merit Medical Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,89 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

