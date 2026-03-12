Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Lukrativer Merit Medical Systems-Einstieg?
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12.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merit Medical Systems von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Merit Medical Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Merit Medical Systems-Papier bei 67,07 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,910 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 044,88 USD, da sich der Wert einer Merit Medical Systems-Aktie am 11.03.2026 auf 70,08 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 4,49 Prozent gleich.
Merit Medical Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,15 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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