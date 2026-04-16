NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merit Medical Systems von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Merit Medical Systems-Einstiegs gewesen.

Die Merit Medical Systems-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 61,78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,619 Merit Medical Systems-Aktien. Die gehaltenen Merit Medical Systems-Anteile wären am 15.04.2026 114,49 USD wert, da der Schlussstand 70,73 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,49 Prozent zugenommen.

Merit Medical Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,18 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at