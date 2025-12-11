Merit Medical Systems Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merit Medical Systems von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das Merit Medical Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 105,52 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,477 Merit Medical Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 85,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 809,51 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,05 Prozent eingebüßt.
Der Merit Medical Systems-Wert an der Börse wurde auf 4,96 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
