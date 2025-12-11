Merit Medical Systems Aktie

WKN: 882361 / ISIN: US5898891040

Merit Medical Systems-Investition 11.12.2025 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merit Medical Systems von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Merit Medical Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Merit Medical Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 105,52 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,477 Merit Medical Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 85,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 809,51 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,05 Prozent eingebüßt.

Der Merit Medical Systems-Wert an der Börse wurde auf 4,96 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Merit Medical Systems Inc.

Analysen zu Merit Medical Systems Inc.

Aktien in diesem Artikel

Merit Medical Systems Inc. 73,00 0,00% Merit Medical Systems Inc.

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

