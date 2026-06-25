Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Hochrechnung
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25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merit Medical Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Merit Medical Systems-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 92,65 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 10,793 Merit Medical Systems-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.06.2026 auf 69,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 746,90 USD wert. Mit einer Performance von -25,31 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Merit Medical Systems betrug jüngst 4,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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