NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merit Medical Systems von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Merit Medical Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Merit Medical Systems-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Merit Medical Systems-Anteile letztlich bei 83,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 119,560 Merit Medical Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Merit Medical Systems-Papiers auf 69,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 290,29 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 17,10 Prozent verkleinert.

Der Merit Medical Systems-Wert an der Börse wurde auf 4,16 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at