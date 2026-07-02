Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Lohnende Merit Medical Systems-Investition?
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02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merit Medical Systems von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Merit Medical Systems-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Merit Medical Systems-Anteile letztlich bei 83,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 119,560 Merit Medical Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Merit Medical Systems-Papiers auf 69,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 290,29 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 17,10 Prozent verkleinert.
Der Merit Medical Systems-Wert an der Börse wurde auf 4,16 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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