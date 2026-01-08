NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merit Medical Systems von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Merit Medical Systems-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 08.01.2025 wurde das Merit Medical Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Merit Medical Systems-Aktie bei 98,14 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,190 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 933,87 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Papiers am 07.01.2026 auf 91,65 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 6,61 Prozent.

Merit Medical Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

