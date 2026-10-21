Methanex Aktie

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WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

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Langfristige Performance 21.10.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Methanex gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Methanex-Anteilen an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Methanex-Papier 55,75 CAD wert. Bei einer 1 000-CAD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,937 Methanex-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 1 596,95 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 89,03 CAD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59,70 Prozent vermehrt.

Methanex war somit zuletzt am Markt 7,06 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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