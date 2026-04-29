NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Methanex eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 29.04.2025 wurde das Methanex-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Methanex-Papier bei 31,78 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Methanex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,147 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Methanex-Papiers auf 60,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190,06 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 90,06 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Methanex belief sich jüngst auf 4,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at