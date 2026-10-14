NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Methanex-Aktie Investoren gebracht.

Am 14.10.2025 wurden Methanex-Anteile via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 50,36 CAD. Bei einem Investment von 100 CAD in Methanex-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,986 Methanex-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 89,82 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178,36 CAD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 78,36 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Methanex belief sich zuletzt auf 6,85 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at