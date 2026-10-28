NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Methanex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Methanex-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Methanex-Papier via Börse TSX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 55,33 CAD. Wer vor 5 Jahren 10 000 CAD in die Methanex-Aktie investiert hat, hat nun 180,734 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 204,59 CAD, da sich der Wert eines Methanex-Anteils am 27.10.2026 auf 89,66 CAD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,05 Prozent angezogen.

Methanex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,94 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at