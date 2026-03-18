Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Lukrativer Methanex-Einstieg?
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18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Methanex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Methanex-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Methanex-Aktie an diesem Tag bei 38,59 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,591 Methanex-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132,68 USD, da sich der Wert eines Methanex-Papiers am 17.03.2026 auf 51,20 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 32,68 Prozent.
Der Methanex-Wert an der Börse wurde auf 3,95 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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