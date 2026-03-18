NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Methanex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Methanex-Investment verdienen können.

Das Methanex-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Methanex-Aktie an diesem Tag bei 38,59 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,591 Methanex-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132,68 USD, da sich der Wert eines Methanex-Papiers am 17.03.2026 auf 51,20 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 32,68 Prozent.

Der Methanex-Wert an der Börse wurde auf 3,95 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at