Das wäre der Gewinn bei einem frühen Methanex-Investment gewesen.

Das Methanex-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56,03 CAD. Bei einem 100-CAD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,785 Methanex-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 156,15 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 87,49 CAD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,15 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Methanex betrug jüngst 6,62 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at