NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Methanex-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Methanex-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Methanex-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 58,03 CAD. Bei einem Investment von 1 000 CAD in die Methanex-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,232 Methanex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 205,24 CAD, da sich der Wert einer Methanex-Aktie am 03.03.2026 auf 69,94 CAD belief. Mit einer Performance von +20,52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Methanex belief sich zuletzt auf 5,57 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at