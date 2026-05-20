Methanex Aktie

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WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

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Methanex-Anlage unter der Lupe 20.05.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Methanex von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Methanex-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Methanex-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,46 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Methanex-Aktie investiert hat, hat nun 3,283 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Methanex-Aktie auf 62,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 203,78 USD wert. Mit einer Performance von +103,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Methanex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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