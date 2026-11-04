Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Profitable Methanex-Investition?
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04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Methanex von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Methanex-Anteile via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand das Methanex-Papier an diesem Tag bei 46,27 CAD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CAD in die Methanex-Aktie investierten, hätten nun 2,161 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Methanex-Aktie auf 98,02 CAD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 211,84 CAD wert. Das entspricht einer Zunahme von 111,84 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Methanex eine Börsenbewertung in Höhe von 7,43 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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