Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Investmentbeispiel
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26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Methanex von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 26.08.2023 wurde die Methanex-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Methanex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 242,131 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 57,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 820,82 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 38,21 Prozent.
Der Börsenwert von Methanex belief sich zuletzt auf 4,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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