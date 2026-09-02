Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Methanex-Investition
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02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Methanex von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 02.09.2021 wurden Methanex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Methanex-Aktie bei 38,20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Methanex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,618 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 157,38 USD, da sich der Wert einer Methanex-Aktie am 01.09.2026 auf 60,12 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 157,38 USD, was einer positiven Performance von 57,38 Prozent entspricht.
Methanex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,54 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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