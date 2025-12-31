NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methanex von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Methanex-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse TSX Handel mit der Methanex-Aktie statt. Der Schlusskurs der Methanex-Anteile betrug an diesem Tag 45,70 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 218,818 Methanex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 12 074,40 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,18 CAD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,74 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Methanex zuletzt 4,22 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at