Methanex Aktie

Methanex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

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Langfristige Performance 25.03.2026 16:04:13

NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methanex von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Methanex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Methanex-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Methanex-Papier letztlich bei 32,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Methanex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31,037 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.03.2026 auf 58,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 822,78 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 82,28 Prozent.

Der Börsenwert von Methanex belief sich zuletzt auf 4,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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