NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methanex von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Methanex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Methanex-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Methanex-Aktie bei 34,34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,912 Methanex-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.07.2026 160,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,15 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 160,60 USD entspricht einer Performance von +60,60 Prozent.

Der Börsenwert von Methanex belief sich zuletzt auf 4,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at