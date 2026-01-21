Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Profitable Methanex-Anlage?
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Methanex-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 21.01.2021 wurde die Methanex-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Methanex-Aktie an diesem Tag 46,90 CAD wert. Bei einem Methanex-Investment von 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,322 Methanex-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.01.2026 1 340,94 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,89 CAD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 34,09 Prozent.
Methanex wurde am Markt mit 4,92 Mrd. CAD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
