NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Methanex-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Methanex-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Methanex-Aktie via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Methanex-Papiers betrug an diesem Tag 52,98 CAD. Wenn ein Anleger damals 1 000 CAD in die Methanex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,875 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Methanex-Anteile wären am 10.11.2026 1 826,73 CAD wert, da der Schlussstand 96,78 CAD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 82,67 Prozent.

Alle Methanex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,25 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at