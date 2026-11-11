Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Methanex-Anlage im Blick
|
11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Methanex-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Methanex-Aktie via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Methanex-Papiers betrug an diesem Tag 52,98 CAD. Wenn ein Anleger damals 1 000 CAD in die Methanex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,875 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Methanex-Anteile wären am 10.11.2026 1 826,73 CAD wert, da der Schlussstand 96,78 CAD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 82,67 Prozent.
Alle Methanex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,25 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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