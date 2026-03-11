Methanex Aktie

Methanex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 11.03.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Methanex von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Methanex-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das Methanex-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Methanex-Anteile letztlich bei 66,19 CAD. Bei einer 10 000-CAD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 151,080 Methanex-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 68,49 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 347,48 CAD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,47 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Methanex einen Börsenwert von 5,28 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Methanex Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Methanex Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!