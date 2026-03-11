Methanex Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Methanex von vor 3 Jahren verdient
Das Methanex-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Methanex-Anteile letztlich bei 66,19 CAD. Bei einer 10 000-CAD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 151,080 Methanex-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 68,49 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 347,48 CAD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,47 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Methanex einen Börsenwert von 5,28 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
