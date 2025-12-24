NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methanex von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Methanex-Aktie via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Methanex-Papier an diesem Tag 59,72 CAD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CAD in die Methanex-Aktie investiert hat, hat nun 16,745 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 54,81 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 917,78 CAD wert. Damit wäre die Investition 8,22 Prozent weniger wert.

Alle Methanex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,32 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

