Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Methode Electronics-Investment
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20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Methode Electronics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 20.08.2025 wurde die Methode Electronics-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,68 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 149,701 Methode Electronics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 127,25 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Anteils am 19.08.2026 auf 14,21 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +112,72 Prozent.
Der Marktwert von Methode Electronics betrug jüngst 567,69 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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