NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Methode Electronics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Methode Electronics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 20.08.2025 wurde die Methode Electronics-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,68 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 149,701 Methode Electronics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 127,25 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Anteils am 19.08.2026 auf 14,21 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +112,72 Prozent.

Der Marktwert von Methode Electronics betrug jüngst 567,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at