Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Investmentbeispiel
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19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Methode Electronics-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 19.11.2023 wurden Methode Electronics-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 23,89 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Methode Electronics-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 418,585 Methode Electronics-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 4 951,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,83 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 50,48 Prozent.
Methode Electronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 415,63 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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