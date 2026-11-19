Bei einem frühen Investment in Methode Electronics-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 19.11.2023 wurden Methode Electronics-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 23,89 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Methode Electronics-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 418,585 Methode Electronics-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 4 951,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,83 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 50,48 Prozent.

Methode Electronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 415,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at