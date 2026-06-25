Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Profitables Methode Electronics-Investment?
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25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Methode Electronics von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Methode Electronics-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,23 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Methode Electronics-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 083,424 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 182,02 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Anteils am 24.06.2026 auf 13,09 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 14 182,02 USD entspricht einer Performance von +41,82 Prozent.
Methode Electronics wurde am Markt mit 475,23 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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23.06.26