NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Methode Electronics von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Methode Electronics-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Methode Electronics-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,23 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Methode Electronics-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 083,424 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 182,02 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Anteils am 24.06.2026 auf 13,09 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 14 182,02 USD entspricht einer Performance von +41,82 Prozent.

Methode Electronics wurde am Markt mit 475,23 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at