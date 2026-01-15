NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methode Electronics von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Methode Electronics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Methode Electronics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 46,97 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Methode Electronics-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,129 Methode Electronics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15,20 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Anteils am 14.01.2026 auf 7,14 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 84,80 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Methode Electronics belief sich zuletzt auf 250,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at