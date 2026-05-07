Methode Electronics Aktie

Methode Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900070 / ISIN: US5915202007

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Frühes Investment 07.05.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methode Electronics von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Methode Electronics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Methode Electronics-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 40,96 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hat, hat nun 24,414 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 226,56 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 77,34 Prozent abgenommen.

Methode Electronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 319,14 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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