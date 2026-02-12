NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methode Electronics von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Methode Electronics-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Methode Electronics-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Methode Electronics-Papier letztlich bei 48,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,597 Methode Electronics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.02.2026 auf 8,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182,70 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 81,73 Prozent verkleinert.

Alle Methode Electronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 320,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at