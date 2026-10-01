Methode Electronics Aktie

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WKN: 900070 / ISIN: US5915202007

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Methode Electronics-Investmentbeispiel 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methode Electronics von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Methode Electronics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Methode Electronics-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Methode Electronics-Papier an diesem Tag 42,41 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Methode Electronics-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,579 Methode Electronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Methode Electronics-Papiers auf 13,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 325,16 USD wert. Das entspricht einem Minus von 67,48 Prozent.

Der Börsenwert von Methode Electronics belief sich jüngst auf 510,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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