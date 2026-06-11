NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methode Electronics von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Methode Electronics-Aktie gebracht.

Am 11.06.2021 wurden Methode Electronics-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 49,35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,026 Methode Electronics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Methode Electronics-Aktien wären am 10.06.2026 21,38 USD wert, da der Schlussstand 10,55 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 78,62 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Methode Electronics einen Börsenwert von 381,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at