Wer vor Jahren in Methode Electronics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Methode Electronics-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 45,99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Methode Electronics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,174 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 22,18 USD, da sich der Wert einer Methode Electronics-Aktie am 25.11.2026 auf 10,20 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 77,82 Prozent.

Methode Electronics war somit zuletzt am Markt 353,21 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at