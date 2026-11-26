Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Methode Electronics-Investition
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methode Electronics von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Methode Electronics-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 45,99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Methode Electronics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,174 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 22,18 USD, da sich der Wert einer Methode Electronics-Aktie am 25.11.2026 auf 10,20 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 77,82 Prozent.
Methode Electronics war somit zuletzt am Markt 353,21 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Methode Electronics Inc.
Analysen zu Methode Electronics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Methode Electronics Inc.
|9,25
|5,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.