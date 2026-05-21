Methode Electronics Aktie

Methode Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900070 / ISIN: US5915202007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Methode Electronics-Investment? 21.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Methode Electronics gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Methode Electronics-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Methode Electronics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,06 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Methode Electronics-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,564 Methode Electronics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 38,67 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Papiers am 20.05.2026 auf 10,85 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 61,33 Prozent verringert.

Methode Electronics wurde am Markt mit 359,49 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Methode Electronics Inc.

mehr Nachrichten