Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Rentables Methode Electronics-Investment?
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21.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Methode Electronics-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Methode Electronics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,06 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Methode Electronics-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,564 Methode Electronics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 38,67 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Papiers am 20.05.2026 auf 10,85 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 61,33 Prozent verringert.
Methode Electronics wurde am Markt mit 359,49 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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