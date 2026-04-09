NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Methode Electronics von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren Methode Electronics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Methode Electronics-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Methode Electronics-Aktie 41,70 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,398 Methode Electronics-Papiere. Die gehaltenen Methode Electronics-Anteile wären am 08.04.2026 15,32 USD wert, da der Schlussstand 6,39 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -84,68 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Methode Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 208,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at