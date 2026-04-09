Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Lohnende Methode Electronics-Anlage?
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Methode Electronics von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Methode Electronics-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Methode Electronics-Aktie 41,70 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,398 Methode Electronics-Papiere. Die gehaltenen Methode Electronics-Anteile wären am 08.04.2026 15,32 USD wert, da der Schlussstand 6,39 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -84,68 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Methode Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 208,35 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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