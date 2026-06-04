Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Methode Electronics-Anlage unter der Lupe
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04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Methode Electronics von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde die Methode Electronics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 44,44 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 225,023 Methode Electronics-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.06.2026 auf 13,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 970,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 70,30 Prozent.
Der Marktwert von Methode Electronics betrug jüngst 443,83 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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