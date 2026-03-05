Methode Electronics Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Methode Electronics von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Methode Electronics-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,82 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hat, hat nun 101,833 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Methode Electronics-Papiers auf 8,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 853,36 USD wert. Damit wäre die Investition um 14,66 Prozent gesunken.
Methode Electronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 292,75 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
