Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Lukrativer Microchip Technology-Einstieg?
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19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Microchip Technology-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Microchip Technology-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,29 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hat, hat nun 3,097 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Microchip Technology-Aktien wären am 18.11.2026 184,82 USD wert, da der Schlussstand 59,67 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 84,82 Prozent.
Microchip Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,40 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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