NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Microchip Technology eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.08.2016 wurden Microchip Technology-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 30,79 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,248 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 240,50 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Anteils am 26.08.2026 auf 74,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 140,50 Prozent vermehrt.

Der Microchip Technology-Wert an der Börse wurde auf 39,91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at