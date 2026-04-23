Microchip Technology Aktie

Microchip Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

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Lohnende Microchip Technology-Investition? 23.04.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Microchip Technology-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Microchip Technology-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 76,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,302 Microchip Technology-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.04.2026 gerechnet (82,48 USD), wäre die Investition nun 107,40 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,40 Prozent zugenommen.

Alle Microchip Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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