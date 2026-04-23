Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Lohnende Microchip Technology-Investition?
|
23.04.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 3 Jahren eingefahren
Das Microchip Technology-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 76,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,302 Microchip Technology-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.04.2026 gerechnet (82,48 USD), wäre die Investition nun 107,40 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,40 Prozent zugenommen.
Alle Microchip Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microchip Technology Inc.
|
23.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
23.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.04.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
23.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
23.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.04.26
|Verluste in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
23.04.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)