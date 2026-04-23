NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Microchip Technology-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Microchip Technology-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 76,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,302 Microchip Technology-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.04.2026 gerechnet (82,48 USD), wäre die Investition nun 107,40 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,40 Prozent zugenommen.

Alle Microchip Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at