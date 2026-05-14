NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Microchip Technology-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 14.05.2025 wurden Microchip Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Microchip Technology-Papier bei 60,65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,649 Microchip Technology-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 96,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 159,46 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 59,46 Prozent.

Microchip Technology wurde am Markt mit 52,77 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at