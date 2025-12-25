NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Microchip Technology eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 25.12.2024 wurde die Microchip Technology-Aktie an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Microchip Technology-Aktie letztlich bei 58,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, hätte er nun 170,765 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.12.2025 11 161,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,36 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,61 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Microchip Technology betrug jüngst 35,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at