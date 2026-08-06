Microchip Technology Aktie

Microchip Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

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Lohnender Microchip Technology-Einstieg? 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Microchip Technology-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Microchip Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Microchip Technology-Papier bei 66,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,511 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Microchip Technology-Papiers auf 77,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,56 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 17,56 Prozent.

Am Markt war Microchip Technology jüngst 43,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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